ذي قار.. حوادث مرورية بالجملة وانتحار شاب خلال 24 ساعة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بتسجيل حوادث أمنية عدة في المحافظة، خلال الساعات الماضية، أبرزها قيام أحد المواطنين بالانتحار داخل منزله.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات لقي مصرعه بعدما سقط باب المنزل عليه شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "طفلا يبلغ من العمر 10 أعوام تعرض لحادث دهس أقصى جنوبي المحافظة، فيما اعتقلت القوات الأمنية المتسبب بالحادث".

وأضاف المصدر، أن "شخصاً من أهالي الموصل يستقل عجلة نوع (مرسيدس) تسبب بحادث مروع عندما اصطدام بعجلة نوع (بيك اب) تابعة لقيادة شرطة ذي قار، كانت مرابطة في سيطرة أمنية على الطريق الدولي السريع غربي المحافظة".

وأشار إلى أن "حادثاً آخر وقع على الطريق الدولي السريع تسبب بفقدان الوعي لدى شخصين اثنين يستقلان عجلة نوع (اوباما) مع عجلة منتسب أمني في وزارة الدفاع العراقية نوع (بي ام دبليو)، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى التركي وسط الناصرية".

وتابع المصدر، أن "حادث سير ثالث ناتج عن انقلاب عجلة نوع (سوناتا) في طريق ناصرية _ سوق الشيوخ تسبب بوفاة سائقها البالغ من العمر 52 عاما وهو موظف بوزارة الصحة العراقية".

ونوه المصدر، إلى أن "حادث سير وقع أيضاً على طريق (الفضلية - سوق الشيوخ) بين عجلتين أحدهما سيارة اسعاف تابعة لدائرة صحة ذي قار وأخرى صالون صغيرة"، موضحا أن "الحادث تسبب بإصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى التركي في الناصرية، وأن المقصر بالحادث هو سائق عجلة الإسعاف بسبب خلل ميكانيكي أثناء قيادتها".

وفي سياق آخر، لفت المصدر، إلى أن "شابا يبلغ من العمر 21 عاما أقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بناحية أور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة بعدما أطلق رصاصتين على جسده"، مضيفا ان" قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة الشاب إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما باشرت بفتح تحقيق بالحادث الحادث لمعرفة ملابساته لوجود شبهة جنائية فيه".