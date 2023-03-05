ذي قار.. حريق في مدرسة كرفانية واصابة مواطن برصاص مجهولين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بتسجيل حوادث امنية في المحافظة بينها حريق اندلع في مدرسة شمالي الناصرية.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ثانوية ميسلون بقضاء الغراف شمالي المحافظة تعرضت لحريق نتيجة تماس كهربائي داخلي، حيث أدى الحادث إلى إحراق أدارة المدرسة بالكامل وهي عبارة عن كرفان".

واضاف، ان "مواطنا من أهالي قرية آل ازيرج وأثناء وقوفه امام منزله تعرض لاصابة بـ5 رصاصات تلقاها من هجوم مسلح نفذه مجهولون ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، حيث نقل المصاب للمشفى لغرض العلاج".