ذي قار.. حريقان في بستانين وهجوم مسلح ومصرع منتسب أمني بحوادث متفرقة

شفق نيوز / سجلت الأجهزة الامنية في محافظة ذي قار، اليوم السبت، عددا من الحوادث الامنية في المحافظة بينها حادث سير، واحتراق العشرات من النخيل والأشجار بحادثين جنائيين، فيما تعرض مواطن لطلق ناري شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا أصاب أحد البساتين في قضاء الغراف شمالي الناصرية، وأدى الحادث إلى احتراق 45 شجرة مختلفة النوع، فضلاً عن حظيرة حيوانات بالكامل، حيث طلب صاحب البستان الشكوى ضد مجهول".

وأضاف المصدر، أن "الحادث ناتج ايضاً عن احتراق بستان في ناحية الفضلية جنوبي الناصرية، حيث أدى الحادث لاحتراق 30 شجرة نخيل "، مبينا ان" صاحب البستان موظف حكومي وطلب الشكوى ضد مجهول".

وفي سياق أشار المصدر إلى ان "حادث سير وقع بين أربع عجلات على الطريق السريع شرقي الناصرية، ما أدى إلى وفاة عنصر أمن بقيادة شرطة المحافظة، وإصابة 2 اخرين بجروح طفيفة بينهم موظف حكومي"، مبينا ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث ونقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".

وتابع المصدر أن "مواطناً آخر تعرض لهجوم مسلح وحالة تسليب قام بها مجهولون ضده اثناء سيره في طريق آل عواد بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، ما أدى الى اصابته بطلق ناري، فضلاً عن سرقة 750 ألف دينار منه وهواتف نقالة، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة".