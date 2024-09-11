ذي قار.. حارس أمني يُقتل برصاصات ثم يُنحر داخل مبنى حكومي مهجور

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة شاب مقتول بطريقة بشعة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت، اليوم، على جثة حارس أمني في العشرينيات من عمره مقتول بـ5 رصاصات في الرأس، ومن ثم نحر رأسه، وذلك داخل مبنى مجلس محافظة ذي قار السابق".

وبين المصدر، ان "القوة نقلت الجثة للطب العدلي، فيما اوقفت احد المشتبه بهم على ذمة التحقيق".