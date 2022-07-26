ذي قار.. جلسة وناسة تتحول لشجار مسلح  وشرطتها تكشف قضية كيدية 

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمصرع شخص ثلاثيني واصابة اخر بجروح نتيجة إطلاق نار، في وقت كشفت مكافحة اجرام المحافظة قضية كيدية على خلفية الادعاء بجريمة خطف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شخصا في الثلاثينيات من عمره توفي بصعقة كهربائية اثناء تفريغه حمولة عجلته نوع سكس قلاب اسفل الأسلاك الكهربائية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، ان " شخصا ثلاثينيا آخر اصيب بعدة رصاصات في جسده داخل منزله بشجار مع أصدقائه"، مبينا ان "المصاب أوضح للاجهزة الامنية ان الاصابة حصلت اثناء مشاجرة مع أصدقاءه نتيجة احتساء الخمر في المنزل".

من جانبها كشفت مكافحة اجرام ذي قار عن تفاصيل قضية كيدية على خلفية الادعاء بجريمة خطف.

وبحسب اعلام شرطة ذي قار، أنه وعلى خلفية بلاغ تقدم به أحد المواطنين حول تعرض ابنته البالغة من العمر 16 عام لحادث خطف تم تشكيل فريق عمل بإشراف مدير مكافحة الإجرام العميد حسين علي خضير وضابط شعبة مكافحة الخطف المقدم مهند حسين .

وبين أنه تم إلقاء القبض على 4 متهمين وبجهود ضباط تحقيق اكفاء تبين أن القضية كيدية ولا يوجد حادث خطف .

وبموافقات قانونية وبناء التحقيقات تم إلقاء القبض على المدعي بالبلاغ والمخبر وكذلك المزعوم خطفها، والتي اعترفت بأن والدها قام بضربها وقام باخفائها بالإكراه بمنزل اخر .

كما اعترف المدعي، بحسب البيان، باخفاء ابنته والاتفاق مع صديقه الملقى عليه القبض مقابل مبلغ مالي حول العمل كمخبر سري للتبليغ عن الجريمة، للضغط على أشخاص لديه خلافات سابقة معهم بهدف ابتزازهم بما يسمى (الفصل العشائري).

وقرر قاضي التحقيق اعتبار القضية كيدية وتوقيف المتهمين كل من والد الفتاة المتهم ( أ . ك . ج ) وصديقه الذي اتخذ صفة المخبر السري المتهم ( ح . ح . ج ) استنادا إلى المادة 234 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق بحقهما أصوليا.

ونوهت شرطة ذي قار إلى أن اللجوء إلى هكذا افكار تعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية.