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ذي قار.. جرحى في شجار مسلح بسبب مباراة لكرة القدم في الشطرة

Category: أمـن

Date: 2022-05-12T14:23:18+0000
ذي قار.. جرحى في شجار مسلح بسبب مباراة لكرة القدم في الشطرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بسقوط جرحى بسبب مباراة لكرة القدم شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجارا مسلحا اندلع بقرية آل جبارة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار نتيجة خلاف بمباراة كرة القدم واستخدمت في الشجار اسلحة متوسطة".

وبين المصدر، أن "الشجار أسفر عن إصابة 5 اشخاص بجروح بعضهم بحالة خطرة وتم نقلهم للمشفى التركي لتلقي العلاج، فيما فرضت قوة امنية السيطرة على مكان الحادث".

من جانب آخر، توفي شخصان أحدهما طفل بعمر سنة ونصف، فيما أصيب شخص ثالث بجروح بسبب حادثي سير شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

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