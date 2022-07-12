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ذي قار.. ثلاث حالات انتحار بواسطة "السم والحرق"

Category: أمـن

Date: 2022-07-12T13:36:44+0000
ذي قار.. ثلاث حالات انتحار بواسطة "السم والحرق"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار اليوم الثلاثاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة، بينها 3 حالات انتحار دفعة واحدة. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصين اثنين وفتاة اقدموا على الانتحار بمناطق متفرقة في ذي قار بواسطة الحرق وتناول سم القوارض، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، بعدما تمكن ذويهم من انقاذهم". 

وأضاف المصدر، أن "شخصا اقدم على ضرب زوجته السورية بسلاح ناري بالخطأ اثناء محاولة تنظيفه، حيث تم نقل المصابة للمستشفى التركي لغرض العلاج". 

وبين المصدر، أن "اندلاع مشاجرة مسلحة بين طرفين في حي الطليعة بمدينة الناصرية مركز المحافظة وانتهى بسقوط 4 جرحى بينهم شخص بحالة حالة خطرة"، لافتا إلى أن "الشجار اندلع بسبب خلاف على صيانة تبريد إحدى العجلات". 

وأشار إلى أن "الجناة المهاجمين لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية". 

واوضح المصدر، ان "سقف منزل سقط على ساكنيه بمنطقة الحي الصناعي وسط مركز المحافظة، وتسبب بجرح 3 أشخاص كانوا يسكنون المنزل".

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