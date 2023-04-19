ذي قار .. توتر أمني بعد مقتل شيخ عشيرة وشرطة المحافظة ترسل "تعزيزات طوارئ"

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بارسال قيادة شرطة محافظة ذي قار تعزيزات أمنية الى قضاء النصر شمالي المحافظة، بعد التوتر الأمني نتيجة مقتل شيخ عشيرة العتاب في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "توتراً امنياً كبيراً يشهده، قضاء النصر، شمالي محافظة ذي قار على خلفية مقتل الشيخ جميل حاتم العتابي واصابة نجله بهجوم مسلح".

وأضاف المصدر أن "قيادة شرطة المحافظة ارسلت 4 أفواج من الشرطة كتعزيزات عسكرية للمنطقة تحسبا لاي طارئ".

وتابع المصدر أن "القوات الامنية تفرض شبه حظر للتجوال في قضاء النصر، شمالي محافظة ذي قار، على خلفية حرق منزلين لمواطنين من عشيرة ال حاتم التي يتهمونها بقتل الشيخ جميل حاتم العتابي".

وكان مصدر أمني مسؤول أفاد، اليوم الأربعاء، بمقتل شيخ عشيرة العتاب وإصابة نجله بجروح بهجوم مسلح استهدف منزلهما في قضاء النصر شمالي ذي قار جنوبي العراق، مضيفا أن الجريمة ماتزال غامضة.

وتشير التحقيقات الأولية في الحادث بأن الجريمة ارتكبها أفراد ينتمون لعشيرة أخرى بسبب خلاف على عجلة، وفقا للمصدر.