ذي قار تنهي يومها بحادث سير مروع ووفاة منتسب أمني

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث في المحافظة بينها حادث سير مروع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع الطريق العام قرب حقل صبة النفطي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، ناتج عن انقلاب عجلة صالون، حيث أدى الحادث لوفاة طفلة عمرها 6 سنوات وإصابة 3 آخرين بجروح بليغة".

وتابع المصدر، كما أن "عنصرا أمنيا في الخمسينات من عمره توفي بوعكة صحية مفاجئة أثناء الواجب داخل مقر الشركة الصينية شمالي محافظة ذي قار".

واضاف المصدر،" شجاراً عنيفاً وقع بشارع بغداد استخدمت فيه الاسلحة النارية، حيث أدى لاصابة شخصين بطلق ناري، أحدهما بحالة خطرة تم نقلهما للمشفى لغرض تلقي العلاج".