ذي قار تمسي على عبوتين ناسفتين وعجلة محترقة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بتسجيل حوادث أمنية عدة في محافظة ذي قار، بينها استهداف منزل مواطن بعبوة نتيجة مناصرته أحد المرشحين للانتخابات المحلية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين قاموا بالقاء رمانة هجومية على منزل أحد المواطنين بناحية أور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب مناصرته أحد المرشحين في الانتخابات المحلية وتشجيع الناس على انتخابه"، لافتا إلى أن "الهجوم تسبب بأضرار مادية جسيمة في المنزل".

وأضاف المصدر، أن "حادثا أمنياً آخر حصل بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، حيث انفجرت عبوة محلية الصنع كانت موضوعة أسفل أحد الكرفانات التابعة لشركة بتروناس النفطية (شركة أفق التنمية)"، مبيناً أن "الهجوم تسبب بأضرار مادية فقط".

وأوضح المصدر، أن "عجلة صالون احترقت بالكامل نوع (فولگه) بقضاء الگرمة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث تبين في تقرير الدفاع المدني أن الحادث وقع بفعل فاعل، فيما تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال (لص متجول) في شوارع مدينة الناصرية، بحوزته أدوات حديد نوع (تايلبر ومقص حديد)، يستخدمه في مهاجمة المجمعات التجارية لغرض سرقتها".