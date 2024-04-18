ذي قار تمسي على حوادث متفرقة والداخلية تعلن تراجع جرائم القتل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتسجيل حوادث أمنية في محافظة ذي قار، بينها وفاة نزيل بصري داخل سجن الناصرية المركزي، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى تراجع نسبة جرائم القتل خلال العام الحالي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "نزيلاً من أهالي محافظة البصرة في الخمسينات من عمره توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بسبب عارض صحي"، لافتاً إلى أن "النزيل محكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر، أن "حادث سير وقع على الطريق العام بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، بين دراجتين، حيث أدى الحادث لمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة".

في غضون ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، انخفاض جرائم القتل العمد في عموم البلاد بنسبة (26%) خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وذكر ميري، في تصريحات صحفية، أن "الفصل الأول من العام الجاري شهد انخفاض جريمة الدگة العشائرية بنسبة (77%) في عموم البلاد، وكانت (11) محافظة من أصل (15) خالية تماماً من هذه الجريمة".