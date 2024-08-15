ذي قار تمسي على حوادث أمنية وإخماد حريق بأكبر سلسلة مطاعم في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بتسجيل حوادث أمنية في محافظة ذي قار، من بينها وفاة شرطي بسقوط جدار أحد مقار الأجهزة الأمنية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "موظفاً في وزارة الكهرباء أصيب بحادث سير غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، أثناء المسير إلى كربلاء، فيما لاذ صاحب العجلة المتسببة بالحادث إلى جهة مجهولة الهوية".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً من أحد الآباء بأن ابنهم في الأربعينيات من عمره خرج ولم يعد إلى المنزل منذ 5 أيام، حيث اكتشفوا لاحقاً أنه قام ببيع منزلهم في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، بثمن بخس، كونه يعاني من حالة نفسية سيئة".

وأضاف المصدر، أن عنصراً أمنياً في الثلاثينيات من عمره، توفي نتيجة سقوط السياج الخارجي لأحد المقرات الأمنية عليه أثناء الواجب، وتم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأشار المصدر، إلى أن "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين ذي قار والبصرة ضمن حدود قضاء سوق الشيوخ، نتيجة تصادم عجلتين، حيث أدى الحادث لإصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة بينهم شخص إيراني الجنسية".

وفي ديالى، أفاد مصدر محلي، بإخماد حريق اندلع في مولدة تعود لأكبر سلسلة مطاعم في المحافظة (مطاعم النخلة) وسط مدينة بعقوبة.