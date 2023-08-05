ذي قار تمسي على حالتي انتحار واعتداء على طبيب

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها تسجيل حالتي انتحار في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طبيباً يعمل في المركز الصحي بقضاء الدواية تعرض لاعتداء من قبل أحد المراجعين للمركز"، لافتا إلى أن " قوة امنية تمكنت من إيقاف الشخص المعتدي، حيث تم إيقافه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 5 من قانون حماية الأطباء".

وأضاف المصدر، ان "شابا يبلغ من العمر 20 عاماً اقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل مربوط بمروحة سقفية داخل منزله بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، حيث تم نقل جثته للطب العدلي، فيما لم تعرف دوافع الانتحار".

وتابع المصدر، كما ان "شابا يبلغ من العمر 18 عاما أيضا اقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بمنطقة السايح غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث نقلت جثته للطب العدلي، فيما لا تزال دوافع الانتحار مجهولة".