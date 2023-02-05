ذي قار تمسي على حادثي سير مروعين وانتحار تاجر مخدرات

شفق نيوز / أمست محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، على تسجيل حوادث عدة، من بينها انتحار تاجر مخدرات، وحادثي سير نتج عنهما مصرع وإصابة 10 أشخاص.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "تاجر مخدرات لقي حتفه متأثراً بإصابة وجهها لنفسه عبر سلاح ناري نوع (مسدس تركي)، إذ اطلق رصاصة منه على رأسه أثناء محاولة اعتقاله وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".

وأشار المصدر، إلى "حادث تصادم على الشارع العام قرب السجن الإصلاحي شرقي مدينة الناصرية، بين ثلاث عجلات، أدى إلى مصرع شخصين اثنين على الفور، وإصابة 5 آخرين بجروح بعضهم بحالة خطرة".

ولفت أيضاً إلى حادث تصادم آخر على الشارع العام قرب محطة وقود (ركن الغراف) شمالي ذي قار، بين عجلتين، إحداهما نوع (بيك اب)، أدى إلى إصابة شخصين ووفاة ثالث".