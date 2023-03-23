ذي قار تمسي على جثة متفسخة وحادث سير وسط حريق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بالعثور على جثة مواطن متفسخة داخل منزله شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية عثرت على جثة متفسخة لرجل في الستينيات من عمره داخل منزله بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "التقرير الاولي للحادث يشير إلى ان الجثة مضى على وفاتها اكثر من 5 ايام، حيث نقلت للطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة".

واضاف المصدر، كما ان حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة، قرب منطقة ابو غار بين 4 عجلات جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث أدى الحادث لاصابة 7 اشخاص بعضهم بحالة خطرة، حيث نقلوا لاقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم ".

على الجانب الآخر، تعرض مقر شركة العامة المنفذة لجسر شهداء الزيتون بمحافظة ذي قار، إلى حريق كبير، دون معرفة الأسباب، حيث أدى الحادث إلى اضرار مادية جسيمة تقدر بعشرات الملايين".