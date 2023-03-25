ذي قار.. تفكيك عبوات زرعت قرب أحد المنازل والقبض على لص في حالة تلبس

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتفكيك عبوات ناسفة محلية الصنع، فيما تم اعتقال لص أثناء سرقته إحدى الصيدليات في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية من مكافحة المتفجرات تلقت اخباراً بوجود جسم غريب قرب احد الدور السكنية شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة بمنطقة آل زيرج، وعلى الفور توجهت لمكان الحادث، وعند وصولها لمكان الحادث عثرت على عبوتين ناسفتين محليتي الصنع منزوع عنهما مسمار الأمان وملفوفتان بواسطة تيب حراري وموضوعات داخل كيس بلاستيك مملوء بمادة البنزين وهن (معدات للتفجير)"، لافتا إلى أن "القوة الأمنية رفعتهن على الفور من محل الحادث، وقامت بتفجيرهن على بعد مسافة عن المنزل المستهدف دون وقوع أضرار مادية أو بشرية".

وعلى الجانب الآخر، تمكن مواطنون من الاطاحة بلص اثناء محاولته سرقة إحدى الصيدليات في منطقة حي السبل شمالي مدينة الناصرية، حيث استطاع المواطنون اعتقال اللص أثناء محاولته سرقة القطعة الحارة لإحدى السبالت العائدة للصيدلية".