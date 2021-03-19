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ذي قار.. تعرض منزل نائب لاستهداف بصاروخ قاذفة نتيجة نزاع عشائري

Category: أمـن

Date: 2021-03-19T05:26:53+0000
ذي قار.. تعرض منزل نائب لاستهداف بصاروخ قاذفة نتيجة نزاع عشائري

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بأن نزاعا عشائريا عنيفا وقع بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، تعرض فيه منزل احد النواب لاستهداف بالخطأ بصاروخ قاذفة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن النزاع وقع بناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بين عشيرتي بني سعيد وال فيورز"، لافتا إلى أن "النزاع استخدمت فيه أسلحة ثقيلة كصواريخ القاذفات".

وبين المصدر، أن "سبب النزاع يعود لخلاف على أرض زراعية بين الطرفين".

وأشار إلى أن "احد اطراف النزاع كان منزله على مقربة من منزل النائب (علا الناشي) حيث سقط صاروخ قاذفة بالخطأ في بوابة المنزل".

ولم يكشف المصدر عن وجود قتلى وجرحى بين الطرفين، لكنه اكد حصول أضرار كبيرة في ممتلكات المنازل المجاورة لمكان الحادث بسبب شدة القتال العشائري بين الطرفين.

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