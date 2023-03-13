ذي قار.. تعرض منزل الى هجوم بقاذفة "RBG" ورجل يعتدي على طليقته بـ"آلة جارحة"

شفق نيوز/ سجلت الأجهزة الامنية في محافظة ذي قار، اليوم الإثنين، حوادث امنية متعددة بينها الهجوم على منزل بقاذفة شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "منزلاً في قضاء سيد دخيل شرقي الناصرية تعرض لهجوم مسلح بواسطة صاروخ - قاذفة RBG7"، لافتا إلى أن "الهجوم تسبب باضرار مادية جسيمة فقط في المنزل".

على الجانب الآخر، هاجم مواطن منزل طليقته بمنطقة مدينة الصدر وسط الناصرية، بواسطة آلة جارحة (ساطور)، حيث أدى هجومه لاصابة شقيقة طليقته بجروح بليغة وهي في الأربعينات من عمرها "، مشيراً إلى أن "الهجوم حصل بسبب خلافات سابقة بين الطرفين".