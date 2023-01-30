ذي قار تعتقل أكثر من 1000 تاجر مخدرات بينهم 12 فتاة وسط إقبال متزايد على "الحبوب" و"الحشيش"

شفق نيوز/ كشف قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الإثنين، عن احصائية بعدد المعتقلين من تجار المخدرات في المحافظة خلال العام الماضي 2022.

وذكرت القيادة في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "المحافظة شهدت اعتقال 1079 تاجر مخدرات في العام الماضي 2022، توزعوا بين 1067 شخصا من الذكور، و12 فتاة".

وأشارت إلى أن "المحالين للقضاء من بين المعتقلين بلغ 906 تاجر مخدرات، تم الحكم على 623 شخصاً، فيما تجري محاكمة الآخرين"، مبيناً ان "العدد المتبقي من تجار المخدرات هم رهن التحقيق".

وأوضحت القيادة أن "عملية إلقاء القبض على هؤلاء التجار توزعت بين 60% بالجرم المشهود و40% بناء على اعترافات المعتقلين لدى الأجهزة الامنية ".

ولفتت إلى "تصاعد خطير لتجارة المخدرات في المحافظة بنسبة 49%، حيث ان العام 2021 شهد اعتقال 726 تاجر مخدرات، بينما العام الماضي 2022 شهدت اعتقال 1079 تاجراً، وبلغت المضبوطات، حبوب مخدرة مختلفة 87 ألفا وأكثر من 800 حبة مخدر بزيادة 43% عن عام 2021، كما تم ضبط مادة الحشيش المخدرة بأكثر من 1 كيلو وبزيادة 11% عن 2021، بينما تم ضبط 17 كيلو وأكثر من 600 غرام من مادة الكريستال بانخفاض 48%.