ذي قار تعتقل تاجري مخدرات واجنبياً يتجول دون أوراق ثبوتية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال تاجري مخدرات جنوبي المحافظة، وشخص أجنبي يتجول دون أوراق ثبوتية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الأجهزة الأمنية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة تمكنت من اعتقال متهمين اثنين يتاجران بالمخدرات وبحوزتهم عشرات الإقراض المخدرة نوع (كبتي)"، لافتا إلى أن "المتهمين تم إرسالهم إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءات التحقيق معهم".

وفي الاثناء؛ تمكنت سيطرة ام عنيج جنوبي مدينة الناصرية من اعتقال شخص سوري يبلغ من العمر 18 سنة بدون مستمسكات ثبوتية.

وأضاف المصدر؛ ان "القوة الأمنية ارسلت الشخص السوري إلى مركز شرطة الفضلية لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".