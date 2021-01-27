ذي قار تطيح بـ"لصين" قاما بعدة سرقات منها حسينية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية أطاحت بـ"لصين" خطرين في صوب الشامية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الاجرام تمكن من الإطاحة بلصين إثنين اثارا الهلع في منطقة صوب الشامية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة خلال الأيام الماضية بعد تنفيذهما 8 عمليات سرقة".

وبين، أن "عمليات السرقة شملت منازل سكنية ومحال تجارية، وإحدى الجوامع الحسينية".

وأضاف، أن" المتهمين تمت احالتهما الى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معهما".