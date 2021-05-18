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ذي قار تطيح بـ"صيد ثمين".. ارتكب 5 جرائم اغتصاب وقتل شخصين وتوارى عن الأنظار

Category: أمـن

Date: 2021-05-18T14:37:53+0000
ذي قار تطيح بـ"صيد ثمين".. ارتكب 5 جرائم اغتصاب وقتل شخصين وتوارى عن الأنظار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية اطاحت بـ"مجرم خطير" أرتكب العديد من الجرائم التي توزعت بين الاغتصاب والقتل والسطو المسلح.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة أمنية من جهاز المكافحة نفذت عملية نوعية في ناحية الحمار اقصى جنوبي محافظة ذي قار، واعتقلت متهما مطلوبا منذ عدة سنوات"، لافتا إلى أن "المتهم نفذ جرائمه في أعوام 2010 و2011 و2012، ثم اختفى في هذه المنطقة النائية".

وأضاف المصدر، أن "المعتقل نفذ 5 جرائم اغتصاب بحق فتيات، و5 سرقات وسطو مسلح على منازل مواطنين في بغداد، فضلا عن قتل اثنين من المواطنين، واختطاف مواطن مسيحي".

وتابع المصدر، أن "المجرم من اهالي محافظة ميسان ونفذ جميع جرائمه في بغداد باستثناء حالة اغتصاب واحدة حصلت في ذي قار لفتاة واعدها بالزواج"، بحسب اعترافات المتهم، مبينا أن "القوات دونت أقواله بالاعتراف وتم توقيفه على ذمة التحقيق، حتى يتم إحالته لجهة الطلب".

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