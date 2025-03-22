ذي قار تصحو على جريحين في مشاجرتين وانتحار شاب واعتقال سارق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل عدة أحداث أمنية في المحافظة تمثلت بإصابة شخصين في مشاجرتين منفصلتين، وانتحار شاب، والقبض على سارق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين طرفين في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار، واستخدمت فيها الأسلحة النارية، حيث أصيب أحد الأطراف برصاصتين".

ولفت المصدر إلى أن "الشخص المصاب يعمل سائق عجلة اجرة (تكسي)، وأن سبب الشجار هو الخلاف على أجرة نقل بينه وبين أحد الزبائن".

وأضاف المصدر أن "شاباً دون العشرين من عمره، أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله الواقع في قرية (ابو غنم) بقضاء الفجر شمال محافظة ذي قار".

وبين المصدر أن "دوافع الانتحار هي سوء الحالة النفسية للشاب المنتحر، وما تزال القوات الأمنية تحقق بالحادث".

إلى ذلك أشار المصدر، إلى أن "شعبة مكافحة إجرام سوق الشيوخ، تمكنت من إلقاء القبض على شاب في العشرينات من عمره، أقدم على سرقة امرأة مبلغاً قدره 50 ألف دينار وهاتف نقال أثناء تواجدها في السوق المحلي بالقضاء الواقع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

المصدر الأمني كذلك أكد اندلاع شجار داخل ملعب لكرة القدم بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار.

وأوضح أن "الشجار استخدمت فيه الأسلحة البيضاء وتم إصابة أحد الأطراف بطعنة سكين في الظهر"، لافتا إلى أن "المصاب يعمل حكم مباراة، وتم نقله إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".