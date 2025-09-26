ذي قار تصحو على انتحار شاب واصابة شخصين بمشاجرة مسلحة

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الجمعة، بتسجيل حالة انتحار لشاب وسط ظروف غامضة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شاباً بعمر 17 عاماً اقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله في قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار".

وأضاف أن "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتح جهاز الاستخبارات تحقيقا بالموضوع لمعرفة فيما إذا كان الشخص المنتحر ينتمي لجماعة (القربان) المنحرفة من عدمه".

وفي حادث آخر، أشار المصدر، إلى أن "شارع النيل وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار شهد اندلاع مشاجرة خلفت إصابة شخصين اثنين بالرصاص الحي".

وأوضح أن "القوات الامنية تمكنت من اعتقال الجاني على الفور".