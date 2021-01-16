ذي قار تسجل رقماً "مرعباً" لحالات الانتحار مطلع 2021

شفق نيوز/ كشف عضو خلية الازمة في محافظة ذي قار، علي الناشي، يوم السبت، عن رقم "مرعب" يحصل للمرة الأولى بعدد حالات الانتحار في المحافظة.

وقال الناشي لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة سجلت للمرة الأولى بتاريخها 7 حالات انتحار دفعة واحدة غالبيتهم من النساء، في اول 15 يوماً من بداية العام الجديد 2021.

واشار الى ان الأمر المؤسف الاخر في حالات الانتحار هذه، هو ان غالبيتها لشباب اعمارهم دون العشرين عاماً، باستثناء رجل واحد في الستينيات من عمره انتحر بحرق نفسه.

وحذر الناشي من أن "الخطر الخفي" (الانتحار) يداهم ابواب ذي قار هذا العام بشكل مأساوي نتيجة المخدرات والفقر والبطالة، وغياب مهمة رجل الدين في المجتمع، داعيا الجميع الى التكاتف من أجل مواجهة الانتحار.

ويسجل العراق ارتفاعاً في حالات الانتحار بين مختلف فئات المجتمع، إلا أنها تزايدت خلال العام 2020 بسبب الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وتعد محافظة ذي قار من اكثر المحافظات تسجيلاً لحالات الانتحار.