ذي قار تسجل حالتي قتل وانتحار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بتسجيل حالتي انتحار وقتل بهجوم مسلح في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 18 عاما أقدم على الانتحار شنقاً عبر حبل على أحد أعمدة الانارة الكهربائية قرب منزله في منطقة مدينة الصدر وسط الناصرية مركز المحافظة".

واضاف ان "مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بمهاجمة شخص بسلاح ناري، وهو جالس أمام منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مركز المحافظة، واردوه قتيلاً على الفور، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".