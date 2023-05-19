ذي قار تستفيق على "اختطاف" عنصر بالحشد وغرق موظف

شفق نيوز/ سجلت الأجهزة الامنية في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عددا من الحوادث الامنية بينها اختطاف عنصر في الحشد الشعبي وغرق موظف حكومي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "منتسباً في الحشد الشعبي من اهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار تعرض للخطف على يد أشخاص يستقلون عجلة ودراجة نارية في ذات الوقت"، لافتا إلى ان "التحقيقات الاولية في الحادث بينت ان المنتسب المختطف مدان للخاطفين بمبلغ مالي يقدر بـ(10.000.000) ملايين دينار، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة الهوية".

وتابع المصدر، ان "قوة امنية انتشلت جثة موظف في بلدية الناصرية تعرض للغرق أثناء السباحة في النهر الحلو وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة ".

وأفاد المصدر، بإصابة شخص نتيجة شجار مسلح اندلع بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، مشيراً إلى ان "سبب اندلاعه يعود لمنع حاصودة زراعية من إتمام عملها على إحدى الأراضي الزراعية في المنطقة المذكورة اعلاه".