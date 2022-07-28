ذي قار تحقق في مقتل موظف حكومي أثناء اشتباكات في المحافظة

شفق نيوز/ أفادت السلطات المحلية في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بمقتل موظف في بلدية الناصرية اثناء ادائه الواجب اثر اشتباكات اندلعت خلال تظاهرات في المدينة.

وقالت إدارة بلدية الناصرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تستنكر الحادث الاليم الذي اودى بحياة احد منتسبيها أثناء أدائه للواجب ضمن الشفت المسائي من العاملين في خدمات مربع المدينة (مهند جبار شافي) بعد إصابته بنيران طائشة أثناء الاشتباكات التي حدثت في شارع نبي الله ابراهيم".

ودعت إدارة البلدية، قيادة شرطة ذي قار "لإجراء تحقيق فوري بالحادث ومعرفة المسبب في مقتل أحد منتسبينا ظلماً"، مؤكدة "كلنا امل في قضائنا العادل لمحاسبة المقصرين والمتسببين للحادث".

من جانبه وجه محافظ ذي قار محمد الغزي، بتشكيل لجنة وفتح تحقيق بحادثة مقتل المنتسب في بلدية الناصرية الموظف "مهند جبار شافي" أثناء اداء واجبه في الدوام المسائي للمديرية.

وقال المحافظ في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، انه "وجه بتشكيل لجنة وفتح تحقيق بالحادث لكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه"، معربا عن "إدانته بأشد العبارات ما تعرض له الموظف، الذي قتل إثر اطلاقات نارية عشوائية تزامنت مع تجدد التظاهرات في شارع النبي ابراهيم الخليل".

وجدد الغزي "تأكيده على رفضه لأي إجراءات خارج القانون، وأهمية حماية حقوق المدنيين وفق القانون".