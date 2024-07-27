ذي قار.. تحرير مختطف بعد ساعة من اختطافه

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم السبت، تحرير مختطف بعد ساعة من حادثة اختطافه.

وذكر بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المواطنين تقدم ببلاغ الى قسم شرطة قضاء النصر حول حادث خطف أحد الأشخاص من قبل 4 متهمين على خلفية طلب مبلغ مالي بذمة المختطف"، مبيناً أن "القوات الأمنية وخلال ساعة من البحث وجمع المعلومات تم تحديد موقع المختطف والعملية سريعة تضمنت مداهمات في منطقة المناعية اطراف قضاء النصر لمنازل المتهمين المتهمين 30 كيلو متر غربا".

وأوضح أن "القوة تمكنت خلال ذلك من تحرير المختطف بعد هروب الخاطفين من منازلهم وتركها فارغة".

وتابع البيان "لازالت التحريات جارية للقبض عليهم بهدف تقديمهم للمحاكم المختصة ويكونوا عبرة لكل من يحاول ارباك الاستقرار الأمني".