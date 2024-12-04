ذي قار.. أب "مخمور" يطلق الرصاص على طفلته والأمن يعتقل "مشعوذة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل حادثين أمنيين في المحافظة، بينهما أب يرمي طفلته بالرصاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أباً مخموراً أطلق النار على ابنته البالغة من العمر تسع سنوات وأصابها بعدة رصاصات لأسباب مجهولة، داخل منزلهم في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أنه "تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية داهمت المنزل واعتقلت الأب وصادرت مسدساً وبندقية (أر. بي. كي)".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية اعتقلت امرأة مشعوذة في منطقة البدعة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بعد عدة شكاوى من مواطنين ضدها"، مبيناً أنه "تم احتجاز المرأة في مركز أمني خاص لإكمال القانونية".