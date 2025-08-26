ذي قار.. انتشار أمني كبير على خلفية مقتل شاب بثأر عشائري

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بأن منطقة شرقي مدينة الناصرية شهدت توتراً عشائرياً على خلفية مقتل شاب، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على متهمين اثنين ارتكبا جريمة سرقة في قضاء الشطرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً من عشيرة آل إبراهيم تم قتله على يد شخص من عشيرة الحسينات، نتيجة ثأر عشائري سابق بين الطرفين، ما أدى إلى توتر عشائري دفع بقوات أمنية كبيرة للانتشار في الطريق الرابط بين مدينة الناصرية مركز المحافظة وقضاء سيد دخيل تحسباً من اندلاع نزاع مسلح واسع، نظراً لما يمتلكه الطرفان من نفوذ وأسلحة وشباب مقاتلين".

وأشار إلى أن "القوات شرعت بعمليات تفتيش واسعة في موقع الحادث".

وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة شرطة ذي قار عن إلقاء القبض على متهمين اثنين ارتكبا جريمة سرقة في قضاء الشطرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم مكافحة إجرام الشطرة تلقى بلاغاً بتعرض أحد المنازل لعملية سرقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الجريمة".

وأضافت أن "الفريق تمكن خلال وقت قياسي، من اعتقال المتهمين اللذين اعترفا بسرقة خزنة أموال بداخلها 5 ملايين دينار، وقد صُدقت أقوالهما قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق المادة 446 من قانون العقوبات".