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ذي قار.. انتحار مراهق شنقاً وعملية سطو على منزل امرأة

Category: أمـن

Date: 2021-09-22T07:22:16+0000
ذي قار.. انتحار مراهق شنقاً وعملية سطو على منزل امرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأربعاء بانتحار مراهق شنقا حتى الموت، وسرقة ١٥ مليون دينار من منزل امرأة في حادثين منفصلين بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا من مواليد 2005 وهو طالب يسكن قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار بواسطة، أقدم على الانتحار شنقا حتى الموت داخل منزله الواقع وسط القضاء".

وفي التطور الآخر، قال المصدر إن "مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح على منزل امرأة (ربة بيت) بمنطقة حي الشهداء وسط الناصرية، وقاموا بسرقة 15 مليون مع أجهزة هواتف نقالة ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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