ذي قار.. انتحار طفل رمياً بالرصاص والدوافع غامضة

شفق نيوز- ذي قار

أقدم طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، مساء اليوم الأربعاء، على الانتحار داخل منزله في محافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل انتحر رمياً بالرصاص داخل منزله في قرية خويجيره بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأوضح المصدر، أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى "نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وسجّلت محافظة ذي قار 80 حالة انتحار في عام 2025، وهو رقم منخفض عن عام 2024 الذي سجّلت فيه المحافظة 117 حالة انتحار، في حين بلغ عدد محاولات الانتحار نحو 50 حالة في عموم المحافظة.