سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار.. انتحار شاب عشريني ورصاصة "طائشة" تصيب مواطنا جنوبي الناصرية

Category: أمـن

Date: 2022-10-10T20:57:09+0000
ذي قار.. انتحار شاب عشريني ورصاصة "طائشة" تصيب مواطنا جنوبي الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة انتحار لشاب عشريني وسط المحافظة. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق بسقف غرفته بمنزله الواقع بمنطقة حي المعلمين وسط مدينة الناصرية"، لافتا إلى أن "الانتحار يعود لسوء الحالة نفسية للمجنى عليه". 

من جانب آخر، اصيب مواطن في ناحية الفضلية جنوبي الناصرية يبلغ من العمر 20 عاماً برصاصة طائشة اثناء السير قرية العساكرة إحدى قرى الناحية المذكورة أعلاه، حيث تم نقله للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم.

related

إصابة سائق صهريج وقود بانفجارين استهدف أحدهما رتل دعم دولي جنوبي العراق

Date: 2021-07-29 10:47:41
إصابة سائق صهريج وقود بانفجارين استهدف أحدهما رتل دعم دولي جنوبي العراق

حريق يلتهم أجزاءً واسعة من سوق وسط الناصرية

Date: 2021-06-07 15:17:09
حريق يلتهم أجزاءً واسعة من سوق وسط الناصرية

بغداد.. استهداف موظف في مفوضية الانتخابات وانتحار شاب

Date: 2022-09-30 08:53:33
بغداد.. استهداف موظف في مفوضية الانتخابات وانتحار شاب

قوات الأمن تستخدم 3 أسلحة بينها الرصاص لتفريق متظاهري الناصرية

Date: 2021-02-24 13:43:48
قوات الأمن تستخدم 3 أسلحة بينها الرصاص لتفريق متظاهري الناصرية

اصابة عضو شعبة في حزب البعث بهجوم واختطاف شاب في الناصرية وبغداد

Date: 2020-06-13 18:50:16
اصابة عضو شعبة في حزب البعث بهجوم واختطاف شاب في الناصرية وبغداد

مسلحون يقتلون رجلا ونجله جنوبي العراق

Date: 2022-01-13 09:05:24
مسلحون يقتلون رجلا ونجله جنوبي العراق

"حوت" الناصرية يبتلع ستينياً محكوماً بالأعدام ومشاجرة تنتهي بجروح بليغة بالمدينة

Date: 2021-05-05 10:42:21
"حوت" الناصرية يبتلع ستينياً محكوماً بالأعدام ومشاجرة تنتهي بجروح بليغة بالمدينة

انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

Date: 2021-03-25 20:44:37
انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار