ذي قار.. انتحار شاب عشريني ورصاصة "طائشة" تصيب مواطنا جنوبي الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة انتحار لشاب عشريني وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق بسقف غرفته بمنزله الواقع بمنطقة حي المعلمين وسط مدينة الناصرية"، لافتا إلى أن "الانتحار يعود لسوء الحالة نفسية للمجنى عليه".

من جانب آخر، اصيب مواطن في ناحية الفضلية جنوبي الناصرية يبلغ من العمر 20 عاماً برصاصة طائشة اثناء السير قرية العساكرة إحدى قرى الناحية المذكورة أعلاه، حيث تم نقله للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم.