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ذي قار.. انتحار شاب بظروف غامضة وإصابة شقيقين بنزاع عشائري

Category: أمـن

Date: 2021-12-24T19:21:19+0000
ذي قار.. انتحار شاب بظروف غامضة وإصابة شقيقين بنزاع عشائري

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بإقدام شاب على الانتحار بظروف غامضة وإصابة شقيقين بنزاع عشائري.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً مسلحاً وقع بين عشيرتي (الفرطوس والخنافرة) شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين"، لافتا إلى أن " النزاع تسبب باصابة شقيقين اثنين بجروح خطرة".

واشار إلى ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجريحين لمستشفى اهلي لتلقي العلاج اللازم". من جانب آخر، ذكر المصدر الأمني بأن شاباً يبلغ من العمر 16 عاماً وهو طالب في المدرسة اقدم على الانتحار بقضاء الرفاعي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز"، ان "الشاب اقدم على الانتحار بظروف غامضة على جرف نهر الغراف الواقع وسط القضاء، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها ".

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