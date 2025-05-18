ذي قار.. انتحار شابة وسرقة بعشرات الملايين من الدنانير وحريق مفتعل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها حالة انتحار وسرقة منزل صاحب منفذ صيرفة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً أقدمت على الانتحار رمياً بالرصاص بواسطة سلاح نوع (كلاشنكوف)، داخل منزلها في قرية الغليج التابعة لقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بسبب مشاكل نفسية".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وتابع المصدر، أن "منزل صاحب منفذ صيرفة بقضاء قلعة سكر شمالي المحافظة تعرض لسرقة مبلغ يتجاوز 70 مليون دينار على يد أحد اللصوص والذي وتم التعرف عليه عن طريق كاميرات المراقبة، وإلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمنية بعد ملاحقة استمرت ساعات من خلال مداهمة منزله والعثور على المبلغ بحوزته".

وأضاف المصدر، أن "حريقاً اندلع في أحد المجمعات التجارية الخاصة بمواد السيراميك في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، وبحسب التحقيقات الأولية تبين أن الحريق بفعل فاعل، وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته بعد إخماد النيران من قبل فرق الدفاع المدني".