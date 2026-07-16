ذي قار.. الأمن الوطني يعتقل شاباً روج لحزب "البعث" المحظور

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شاب روج لحزب "البعث" المحظور وفق القانون الدستور العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني اعتقلت الشاب وهو في العشرينيات من عمره بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين أن الاعتقال جاء بناءً على أوامر قبض صادرة وفق احكام المادة 9 من قانون رقم 32 لسنة 2016 "حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".