ذي قار.. الأمطار تجرف قنابر هاون واعتقال محكوم بالإعدام ومصرع وإصابة شخصين بحادث

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالعثور على قنابر هاون واعتقال متهم محكوم بالاعدام غيابياً في محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية عثرت على 7 قنابر هاون عيار 60 ملم من مخلفات الجيش العراقي السابق قرب جسر سيد خضير جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وقامت برفعها بالتعاون مع مكافحة المتفجرات دون أي اضرار تذكر"، مشيراً إلى ان "القنابر ظهرت بسبب الأمطار".

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن العراقية، محكوماً بالاعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، نتيجة ارتكابه جريمة قتل في محافظة ذي قار، وفقاً للمصدر.

إلى ذلك، سجلت الأجهزة الأمنية في الناصرية، حادث سير ناتج عن انقلاب عجلة صالون قرب الجسر الأخضر، ما أدى إلى إصابة شخص واحد ووفاة آخر.

وكان مصدر أمني، قد أفاد صباح اليوم، بأن مجهولين هاجموا قصر أمير قبيلة (العبودة) في العراق والوطن العربي، حسين علي الخيون، بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.

وأوضح المصدر، للوكالة، أن "الجناة استخدموا صاروخ (قاذفة) بعملية الهجوم، حيث سجل في الحادث حصول أضرار جسيمة في القصر، دون إصابات بشرية تذكر".