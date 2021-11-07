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ذي قار.. "الإعدام" لإمرأة قتلت زوجها بالتواطؤ مع عشيقها

Category: أمـن

Date: 2021-11-07T12:25:30+0000
ذي قار.. "الإعدام" لإمرأة قتلت زوجها بالتواطؤ مع عشيقها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بإصدار حكم الإعدام بحق امرأة وعشيقها تمت إدانتهما بقتل زوج المرأة جنوبي المحافظة. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق زوجة وعشيقها أقدموا على قتل زوجها بواسطة (شال) في ناحية گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار قبل أكثر من 4 اشهر من الان". 

وبين المصدر، أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل". 

وفي الثلاثين من مايو/ أيار، أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بمقتل زوج على يد زوجته خنقا جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر شفق نيوز في حينها، أن "فتاة في العشرينات من عمرها أقدمت على قتل زوجها أثناء النوم خنقا بواسطة شال في ناحية كرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى أن إقدام الفتاة على قتل زوجها بسبب قيامه بجلدها بالعصا قبل نومهما".

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