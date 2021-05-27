ذي قار.. الإعدام لمحامٍ نفذ مجزرة بحق عائلته والسجن لمتهم بحرق مقار أحزاب

شفق نيوز/ أصدرت محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، يوم الخميس، حكمين بحق متهمين أحدهما يعمل بصفة محامٍ، والآخر متهم بحرق مقار الأحزاب أثناء تظاهرات تشرين.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة الجنايات في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، أصدرت حكمين، الأول إعدام بحق متهم يعمل محامياً تمت إدانته بقتل زوجته المطلقة وأطفاله وعائلة زوجته رميا بالرصاص العام الماضي 2020".

وأوضح المصدر، أن "القرار صدر استنادا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

واضاف أن "الحكم الثاني بالسجن لعامين ضد أحد المتهمين بعد إدانته بحرق مقار أحزاب أثناء تظاهرات تشرين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي".