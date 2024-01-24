ذي قار.. الإعدام شنقاً لإرهابيين اثنين استهدفا المدنيين بسيارات مفخخة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق إرهابيين اثنين لتفجيرهما سيارات مفخخة استهدفت مدنيين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد الإرهابيين بعد إدانتهما بتفجير سيارتين مفخختين في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى، راح ضحيتهما عدداً من المواطنين".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".