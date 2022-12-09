ذي قار.. الإطاحة بـ"أبو السمچ" واثنين آخرين بتهمة إحراق "بهو الناصرية"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على 3 أشخاص متهمين باحراق "بهو" الادارة المحلية في الناصرية يوم امس.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية تابعة للاستخبارات في المحافظة داهمت عدد من المنازل في مدينة الناصرية واعتقلت 3 متهمين بينهم شخص يدعى (علي ابو السمچ)".

وبين المصدر، أن "المتهمين المعتقلين قاموا بإحراق بهو الادارة المحلية في الناصرية يوم أمس الخميس"، لافتا إلى انه "تم نقلهم لأحد مراكز الاحتجاز لإكمال إجراءات التحقيق معهم ".

وأفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الجمعة، بصدور أوامر قبض واعتقال لرجال أعمال في محافظة ذي قار جنوبي العراق، على خلفية الأحداث الدموية الأخيرة التي شهدتها الناصرية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "أوامر القبض صدرت من القضاء، بحق أكثر من 20 شخصية في المحافظة، من بينهم 9 رجال أعمال ومقاولين في الناصرية".

وأكد المصدر، أن "أوامر القبض، تمخض عنها اعتقال رجلي الأعمال (علي الشامي، وعلي الخرسان)، بتهمة التحريض على التظاهرات الأخيرة، إضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار السابق في ذي قار حميد الحصونة".

وأوضح أن "رجل الأعمال (علي الخرسان) يشغل حاليا منصب رئيس غرفة تجارة ذي قار"، مؤكداً "نقل المعتقلين الى مركز احتجاز سري لإكمال الإجراءات التحقيقية معهم".

ووجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، بإعادة العمل بلجنة الأمر الديواني (293)، الخاصّة بتقصّي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض جرحى التظاهرات.

وسقط ضحايا وجرحى خلال تصادم بين متظاهرين والجيش العراقي في الناصرية بمحافظة ذي قار، احتجوا على عدم توزيع قطع أراضي سكنية لجرحى التظاهرات التي انطلقت على مدار السنتين الماضيتين.