ذي قار.. الإطاحة بشخص هاجم مدرسة وإصابة شخص بهجوم مسلح

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باعتقال الشخص الذي هاجم ادارة إحدى المدارس قبل ايام شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة أمنية نفذت واجباً نوعياً في العاصمة بغداد وتمكنت خلاله من اعتقال الشخص الذي هاجم مدرسة هاجر للبنات وقيامه بالتسبب بضرر كبير للمال العام ومهاجمة معلمات المدرسة".

وبين المصدر، ان "الشخص صدر بحقه امر قبض، لكنه هرب بعد الحادث مباشرة إلى العاصمة بغداد".

من جانب آخر، فتح مسلح النار على احد المحال التجارية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز، ان "احد الاشخاص فتح نيران سلاحه على محل تجاري بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار لاسباب مجهولة".

وبين المصدر، ان "الهجوم تسبب باصابة صاحب المحل بجروح خطيرة، فيما لاذ المهاجم بالفرار إلى جهة مجهولة".