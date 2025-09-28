ذي قار.. الإطاحة بشبكة "دعارة" واعتقال 4 أشخاص أغلقوا محلاً تجارياً بالقوة

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بتفكيك شبكة "دعارة" أحد عناصرها منتسب أمني شمالي المحافظة، فيما تم اعتقال أربعة أشخاص حاولوا إغلاق محل تجاري بالقوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من جهاز مكافحة الإجرام في قضاء الشطرة شمالي ذي قار، تمكنت من الإطاحة بشبكة دعارة مكونة من ستة أشخاص بينهم عنصر أمني في قيادة شرطة المحافظة".

وأضاف أنه "تم اقتياد المعتقلين إلى مركز أمني خاص لإكمال إجراءات التحقيق معهم وتفكيك خيوط الشبكة الأخرى".

وفي السياق، ذكرت قيادة شرطة ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بلاغاً ورد من أحد المواطنين يطلب النجدة لوجود أشخاص يحاولون الاعتداء عليه وغلق المجمع التجاري العائد له الواقع قرب مستشفى الناصرية.

وبينت أنه "تم على الفور إرسال قوة لمحل الحادث وضرب طوق أمني حول المكان وتضيق الخناق على المتهمين وإلقاء القبض على أربعة أشخاص بحوزة أحدهم مسدس مع 29 إطلاقة".

وأكدت القيادة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتقلين وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة 432 من قانون العقوبات العراقي".