ذي قار.. الإطاحة بتاجر مخدرات "خطير" إيراني الجنسية وآخر عراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية تمكنت من اعتقال تاجريّ مخدرات، أحدهما أجنبي الجنسية والآخر عراقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عملية أمنية خاطفة نفذتها قوة من مكافحة المخدرات في أحد أحياء مدينة الناصرية مركز المحافظة، انتهت باعتقال التاجرين، وأحدهما إيراني ويعتبر من أخطر المتاجرين بمادة الكريستال".

وبين المصدر، أن "القوة ضبطت بحوزة المعتقلين كيلوغراماً من مادة الكريستال، وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".