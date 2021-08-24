ذي قار.. المؤبد لأربعة أشخاص بينهم مفوض شرطة قتل ابنه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بإصدار محكمة جنايات المحافظة 4 أحكام مؤبدة بينها لمفوض شرطة متقاعد قتل ابنه رميا بالرصاص.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت 4 أحكام بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص، بينهم اثنان من العناصر الإرهابية أحدهما من ديالى شن هجوماً مسلحاً على القوات الأمنية، والأخر من الأنبار اشتكى منه أبناء عمه لارتباطه بكيان داعش الإرهابي".

وأضاف، أن "المدانين الآخرين هما من الناصرية، أحدهما مفوض شرطة متقاعد قتل ابنه رميا بالرصاص داخل أحد الأحياء السكنية، بينما الآخر قتل شخصا طعنا بالسكين".

وتابع المصدر، أن "الأحكام القضائية صدرت استناداً إلى المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".