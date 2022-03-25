ذي قار: القوات الامنية تفرض السيطرة التامة على حي الزهور.. ما هو السبب؟

شفق نيوز/ اعلن مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن سيطرة القوات الامنية على حي الزهور في القضاء بعد اندلاع نزاع عشائري فيه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " حي الزهور شهد مساء اليوم معركة عشائرية بين عشيرتي ال فرطوس والخنافرة على خلفية حادث اصابة احد الاشخاص قبل 30 يوما"، لافتا إلى أن " النزاع انتهى بمقتل ابن شيخ عام عشائر ال فرطوس بالمحافظة".

واضاف المصدر، ان " الاجهزة الامنية فرضت السيطرة على الحي المذكور، واخمدت نيران النزاع قبل ان يتطور بشكل اكبر، حيث تمسك الان بكافة شوارعه، وتجري عمليات تدقيق للداخلين والخارجين منه".