ذي قار.. القضاء يعاقب ثلاثة معلمين ابتزوا زميلة لهم بنشر صورها "الخاصة"

شفق نيوز/ مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بصدور أحكام قضائية بحق ثلاثة معلمين لقيامهم بابتزاز زميلة لهم بنشر صورها "الخاصة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بحق ثلاثة معلمين أحدهم امرأة في مديرية تربية محافظة ذي قار، لمدة ستة أشهر لكل واحد منهم".

وبين أنه "تمت ‘دانة المتهمين بجريمة ابتزاز معلمة زميلة لهم في إحدى المدارس شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث هددوها بتسريب صورها الخاصة لمجموعة من الأشخاص".