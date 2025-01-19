ذي قار.. القضاء يصدر أحكاماً بالسجن على 3 تجار مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت ثلاثة أحكام جنائية بحق تجار مخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات بعدما تمت إدانته بحيازة كيلوغرام من المخدرات لغرض توزيعها في المحافظة".

وأضاف أن "متهمين اثنين الآخرين تم الحكم على أحدهما بالسجن لست أعوام، والآخر لعامين، بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة".

وبين المصدر، أن "القرارات صدرت استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".