ذي قار.. القبض على 7 متهمين من مسببي نزاع عشائري شمال المحافظة

شفق نيوز/ نفذت قوة امنية مشتركة من شرطة قضاء النصر بمحافظة ذي قار يوم الاثنين بالاشتراك مع فوج الطوارئ الرابع وفوج ذي قار التكتيكي وسرية سوات ومن خلال ضرب طوق امني وملاحقة مثيري النزاع ومداهمة منازل المشتبه بهم وفقا لبيان لقيادة شرطة المحافظة.

واشار البيان إلى ان القوة تمكنت من القبض على 7 متهمين من مثيري النزاع وضبط بحوزتهم اسلحة.

واكد قائد شرطة ذي قار خلال تفقده القوة المنتشرة في قضاء النصر اننا عازمون على فرض القانون ولن نتهاون مع مثيري النزاعات والخلافات بين العشائر للحفاظ على السلم المناطقي والنسيج العشائري، بحسب البيان.